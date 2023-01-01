​Каррере было бы интересно поработать с российской сборной

Бывший наставник московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера дал понять, что ему было бы интересно поработать в качестве гипотетического наставника российской сборной. Сейчас национальную команду возглавляет Валерий Карпин. Напомним, что Каррера является последним тренером, принесшим чемпионский титул московскому «Спартаку», это случилось в 2017 году.

- В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную, - цитирует слова Карреры издание «Рейтинг Букмекеров».