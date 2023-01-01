Агент рассказал о планах вратаря «Зенита» Васютина

Агент Александр Дубровин, который работает с вратарём «Зенита» Александром Васютиным, высказался о будущем своего клиента.

Отметим, что в последние годы Александр Васютин выступал в Швеции на «Юргорден» на правах аренды. Теперь 27-летний футболист вернулся в питерский клуб.

«В планах у Александра уехать на сборы с «Зенитом» и конкурировать за место в стартовом составе. Считаем, есть все шансы закрепиться в команде», - высказался Дубровин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом агент отметил, что Александру Васютину поступают предложения из Европы.