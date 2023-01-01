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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» подписал Тавареша

01 Января 2023 • 16:54 Комментировать

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к боссам московского клуба с просьбой. Испанский тренер хочет, чтобы «красно-белые» подписали Томаша Тавареша – правого защитника «Бенфики». Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что Гильермо Абаскаль знает Томаша Тавареша по совместной работе в «Базеле». 21-летний защитник провёл в швейцарском клубе прошлый сезон на правах аренды.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Томаша Тавареша в 2 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 защитник на футбольное поле не выходил из-за серьёзной травмы колена.

«Спартак» на текущий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль Трансферы футбола - зима 2023
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