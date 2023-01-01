В прессе появилась информация о том, что «Спартаку» был предложен защитник Амин аль-Дахиль, который выступает за «Сент-Трюйден» в Бельгии. Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал агент 20-летнего защитника - Кевин Бушири.

«Мы обычно не комментируем сделки по нашим футболистам, но тут я могу вам сказать, что мы не предлагали Амина «Спартаку» и не контактировали с клубом. Возможно, кто-то из посредников предлагал «Спартаку» услуги нашего клиента, такое случается, но мы не имеем к этому никакого отношения", - заявил Бушири.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.