«Спартаку» предложен защитник из Бельгии

Посредники предложили «Спартаку» осуществить трансфер Амина аль-Дахиля. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Амин аль-Дахиль – центральный защитник бельгийского клуба «Сент-Трюйден». 20-летний футболист также способен выступать на позиции опорного полузащитника.

По данным источника, сумма трансфера Амина аль-Дахиля может составить 3-4 миллиона евро.

Амин аль-Дахиль имеет гражданство Бельгии и Ирака. Защитник выступал за юношеские и молодёжные сборные Бельгии разных возрастных категорий.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.