Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги для клуба.

«Думаю, год вышел для нас вполне нормальным. Да, могло быть лучше. Немного подвела реализация, было невезение. Но оно придет. Кто хорошо работает, тому воздается», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Крылья Советов» ушли на 11-й строчке. Самарский клуб набрал 20 баллов после 17 туров.

Осинькин занимает пост главного тренера команды с лета 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.