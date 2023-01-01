Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников: «Абаскаль - чистый шабашник»

01 Января 2023 • 13:37 Комментировать

Бывший теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о нынешнем главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль - чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Это наши реалии», - приводит слова Кафельникова издание «РИА Новости».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Под его руководством московский коллектив занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложен защитник из Бельгии
13:51 · Россия. Премьер-лига
Осинькин подвёл итоги года для «Крыльев Советов»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Абаскаль - чистый шабашник»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Валуев: «Нам нельзя идти на поводу УЕФА»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Ловрена в «Лион»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Максимовича в «Спартак» под угрозой срыва
11:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду не может пережить, что вчистую проиграл Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду опустился ниже плинтуса»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Даже Азия не дала понять окончательно, ждут нас или нет»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии
10:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал лучшего игрока 2022 года в РПЛ
10:23 · Россия. Премьер-лига
Горлов высказался о назначении в «Пари НН»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Овечкин поздравил «Динамо» с Новым годом
Все новости
Рекомендуем