Кафельников: «Абаскаль - чистый шабашник»

Бывший теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о нынешнем главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль - чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Это наши реалии», - приводит слова Кафельникова издание «РИА Новости».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Под его руководством московский коллектив занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.