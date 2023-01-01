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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев: «Нам нельзя идти на поводу УЕФА»

01 Января 2023 • 13:03 Комментировать

Бывший боксер, а в настоящий момент депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о санкциях ФИФА и УЕФА в сторону российского футбола.

«Возвращение в еврокубки - приоритетный вариант, главное, чтобы это не затянулось. Долго ждать не получится. Европейский футбол - сильнейший в мире, но нам нельзя идти на поводу УЕФА», - передает слова депутата издание «РБ Спорт».

В декабре активно обсуждался потенциальный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Исполком рассмотрит этот вопрос в ближайшем будущем.

Напомним, что Россия отстранена от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Валуев Переход РФС в АФК
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