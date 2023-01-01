Валуев: «Нам нельзя идти на поводу УЕФА»

Бывший боксер, а в настоящий момент депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о санкциях ФИФА и УЕФА в сторону российского футбола.

«Возвращение в еврокубки - приоритетный вариант, главное, чтобы это не затянулось. Долго ждать не получится. Европейский футбол - сильнейший в мире, но нам нельзя идти на поводу УЕФА», - передает слова депутата издание «РБ Спорт».

В декабре активно обсуждался потенциальный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Исполком рассмотрит этот вопрос в ближайшем будущем.

Напомним, что Россия отстранена от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.