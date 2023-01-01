Известна сумма трансфера Ловрена в «Лион»

Назревает переход хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского «Зенита» во французский «Лион». Журналистам издания «РБ Спорт» стало известно, сколько на трансфере 33-летнего игрока заработает российский топ-клуб.

По данным источника, представитель Лиги 1 заплатит чемпиону РПЛ за переход Ловрена два миллиона евро. С самим футболистом будет подписано двухлетнее трудовое соглашение. Стороны практически договорились о сделке.

Деян перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Его действующее соглашение с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2023 года.

В текущем сезоне Ловрен провел 15 матчей в РПЛ, забил гол и сделал результативный пас.