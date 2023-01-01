Трансфер Максимовича в «Спартак» под угрозой срыва

Сербский защитник «Хетафе» Неманья Максимович может не перейти в московский «Спартак». Трансфер находится под угрозой срыва, рапортует Metaratings.ru.

Источник отмечает, что сторонам пока не удалось согласовать условия потенциальной сделки.

27-летний защитник выступает за «Хетафе» с июля 2018 года. Трудовое соглашение серба с испанским клубом рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Максимовича в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в 12 поединках, в которых не отметился результативными действиями.