Селюк: «Роналду не может пережить, что вчистую проиграл Месси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о соперничестве португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси за звание лучшего футболиста современности.

«Ни один клуб не захотел терпеть Криштиану. Если говорить про спор с Месси, то Роналду не может пережить, что вчистую выиграл Лео. Думаю, это сказалось на решении переехать в Саудовскую Аравию», - передает слова Дмитрия «Матч ТВ».

Роналду в статусе свободного агента перешел в «Аль-Наср». 37-летний португальский голеадор заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт на два с половиной года. В новом клубе Криштиану будет зарабатывать 200 миллионов евро ежегодно.