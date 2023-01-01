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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС»

01 Января 2023 • 11:40 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что функционер мог бы возглавить Российский футбольный союз.

«Федун – талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», - приводит слова Камоцци издание Sport24.

Напомним, что Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В данный момент он является членом исполкома РФС.

В последнее время обсуждается вопрос возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение может быть принято в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Федун Франко Камоцци
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