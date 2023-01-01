Селюк: «Роналду опустился ниже плинтуса»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

«Здесь понятно, что он выбрал деньги. Роналду опустился ниже плинтуса. Если бы туда поехал, например, Мохамед Салах, я бы понял. Не люблю, когда выбирают деньги, а не футбол», - передает слова Селюка «Матч ТВ».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в статусе свободного агента. 37-летний бомбардир заключил с клубом трудовое соглашение на два с половиной года. В Саудовской Аравии заработок Криштиану составит порядка 200 миллионов евро.