Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»

Ямайский легионер московского «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Согласно информации журналистов Fotomac, интерес к нападающему проявляет стамбульский «Галатасарай».

Турецкий топ-клуб готовит предложение «красно-белым». «Галатасарай» собирается арендовать Николсона до конца сезона с правом последующего выкупа. В Стамбуле рассматривают Шамара в качестве альтернативы Харису Сеферовичу, не сумевшему заиграть в Турции.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в семи миллионов евро.