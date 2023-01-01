Тарханов: «Даже Азия не дала понять окончательно, ждут нас или нет»

Российский футбольный специалист Александр Тарханов, известный по работе в екатеринбургском «Урале», поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола? Видите, даже Азия не дала понять окончательно, ждут нас или нет», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что в феврале 2022 года Россия была отстранена от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим начал активно обсуждаться возможный переход Российского футбольного союза под крыло Азиатской конфедерации футбола.