Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов получил работу в Сербии. Как сообщил посредством своего телеграм-канала футбольный агент Антон Смирнов, специалист трудоустроился в клубе «Раднички».

«Вот и подошел к концу мой творческий отпуск. Снова в путь, новая команда, «старая» страна», - написал в соцсетях Чернышов.

Последним местом работы российского специалиста был индийский «Мохаммедан». Он покинул этот клуб летом 2021 года. В 2003 году тренер непродолжительное время занимал пост главного тренера «Спартака».

«Раднички» играют во втором по силе дивизионе Сербии. По итогам 19 туров команда занимает 12-е место.