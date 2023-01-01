Тарханов назвал лучшего игрока 2022 года в РПЛ

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, кого из игроков считает лучшим в чемпионате России по итогам 2022 года.

«Выделю Промеса. Открытием чемпионата считаю Сычевого. Чемпионство можно желать каждой команде, но опережает всех «Зенит». Скорее всего, в очередной раз он им и станет», - передает слова специалиста издание Sport24.

Промес принял участие в 16 матчах нынешнего сезона РПЛ. Нидерландский нападающий отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

Сычевой сыграл 15 поединков в чемпионате России. Он отметился 14 голами (два – с пенальти) и одним ассистом.