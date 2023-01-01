Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал лучшего игрока 2022 года в РПЛ

01 Января 2023 • 10:35 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, кого из игроков считает лучшим в чемпионате России по итогам 2022 года.

«Выделю Промеса. Открытием чемпионата считаю Сычевого. Чемпионство можно желать каждой команде, но опережает всех «Зенит». Скорее всего, в очередной раз он им и станет», - передает слова специалиста издание Sport24.

Промес принял участие в 16 матчах нынешнего сезона РПЛ. Нидерландский нападающий отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

Сычевой сыграл 15 поединков в чемпионате России. Он отметился 14 голами (два – с пенальти) и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Куинси Промес Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Января
11:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду не может пережить, что вчистую проиграл Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Федун мог бы возглавить РФС»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Роналду опустился ниже плинтуса»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать нападающего «Спартака»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Даже Азия не дала понять окончательно, ждут нас или нет»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» получил работу в Сербии
10:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал лучшего игрока 2022 года в РПЛ
10:23 · Россия. Премьер-лига
Горлов высказался о назначении в «Пари НН»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Овечкин поздравил «Динамо» с Новым годом
09:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Пусть кролик принесёт больше радости и счастья, а то тигр подвёл»
00:25 · Россия. Премьер-лига
Ловчев рассказал о том, как Пеле прилетал в Россию на жеребьёвку чемпионата мира
31 Декабря
23:46 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Пеле - это Боженька» 1
23:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев вспомнил свою первую встречу с Пеле
22:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев - о Пеле: «Вспоминаю, как бразильцы разорвали Италию в финале ЧМ-1970»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Российскому футболу хотелось бы пожелать скорейшего возвращения на европейскую арену»
Все новости
Рекомендуем