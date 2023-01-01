Горлов высказался о назначении в «Пари НН»

Новоиспеченный главный тренер «Пари НН» Артём Горлов высказался о своем назначении. Накануне было объявлено, что экс-наставник красноярского «Енисея» возглавил команду из Нижнего Новгорода.

«События развивались стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что все так получилось и нижегородский клуб сделал ставку на меня. Надо проявлять себя в РПЛ», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Пари НН» ушел на 12-м месте. На счету команды из Нижнего Новгорода 19 набранных баллов после 17 туров.