Овечкин поздравил «Динамо» с Новым годом

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин, который выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», поздравил футбольный клуб «Динамо» (Москва) с Новым годом.

«Всем привет. Это Александр Овечкин. Хочу поздравить футбольный клуб «Динамо» (Москва) с Новым годом, пожелать успехов, любви, здоровья, удачи. Самое главное - без травм. Новых побед!» - заявил спортсмен на видео, опубликованном в телеграм-канале столичного клуба.

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В Фонбет Кубке России «бело-голубые» вышли в ¼ финала, где встретятся с «Крыльями Советов».