Быстров: «Пусть кролик принесёт больше радости и счастья, а то тигр подвёл»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Бубнов поздравил всех с Новым годом.

«С Новым 2023 годом, друзья! Пусть кролик принесет всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвел. Ну и от меня лично - здоровья, удачи и успехов!» - говорится в сообщении Владимира, опубликованном в телеграм-канале.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов. В связи с этим в РФС обсуждается вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.