Ловчев: «Пеле - это Боженька»

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев, как мы уже сообщали, был хорошо знаком с «Королем футбола» Пеле, который позавчера ушел в мир иной в возрасте 82 лет. По словам Ловчева, он не сомневается в том, что Пеле действительно является лучшим за всю историю футбола.

Напомним, что только Пеле трижды выигрывал чемпионат мира - подобное не покорилось ни одному другому игроку. Ловчев составил свою классификацию, в которую включил лучших игроков прошлого, а также сравнил их с нынешним поколением российских футболистов.

- Пеле – это Боженька, облака, которые чуть ниже под ним – это Марадона, Платини, Беккенбауэр, Кройфф, здесь же Месси и Роналду. Я, как лучший футболист страны полувековой давности, наверное, вместе с большой-большой группой игроков нахожусь на земле. А сегодняшнее поколение российских футболистов находится под землей, - цитирует слова Ловчева Playmaker24.