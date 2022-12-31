Ловчев вспомнил свою первую встречу с Пеле

Конец года принес скорбную весть о кончине «Короля футбола» - легендарного бразильца Пеле, единственного игрока в истории футбола, становившегося чемпионом мира целых три раза. Евгений Ловчев, современник Пеле, вспоминает свою первую встречу с ним.

По его словам, это было в середине 60-х - тогда Пеле было 25 лет, но он уже дважды становился чемпионом мира. Впереди был, однако, неудачный для него и для сборной английский чемпионат - который, к слову, оказался очень удачным для сборной СССР, в третий раз в своей истории принявшей участие в главном футбольном турнире мира.

- Первая моя встреча с Пеле – телевизионная. Это было в 1965 году, когда бразильцы приехали в Москву играть товарищеский матч со сборной СССР. Они тогда выиграли 3:0, Пеле забил один из мячей, в воротах у нас тогда играл мой хороший друг Анзор Кавазашвили. А я, 16-летний подмосковный мальчишка, зарядившись впечатлениями после этой игры, выскакиваю на лужайку и ощущаю себя Пеле! - цитирует Ловчева Playmaker24.