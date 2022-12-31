Ловчев - о Пеле: «Вспоминаю, как бразильцы разорвали Италию в финале ЧМ-1970»

Позавчера не стало великого «Короля футбола», Пеле, он скончался в возрасте 82 лет, опечалив всю футбольную общественность. Своими воспоминаниями о Пеле поделился и Евгений Ловчев, ветеран отечественного футбола. Особое впечатление игра Пеле произвела на Ловчева в ходе мексиканского чемпионата мира 1970 года.

Тогда великий бразилец в третий раз стал чемпионом мира, после чего стране пришлось ждать титул долгие 24 года - самое продолжительное ожидание титула, сравнимое с нынешним, ведь в 2026 году также будет 24 года с момента последнего титула бразильцев.

- Вспоминаю, как бразильцы тогда разорвали в финале сборную Италии со счетом 4:1, а Пеле в роли оттянутого форварда получил больше свободы, избавившись от применявшейся в те времена персональной опеки. Пеле, безусловно, был великолепен и в этой роли. Это к вопросу о разнообразии, многогранности таланта Пеле, - цитирует Ловчева Playmaker24.