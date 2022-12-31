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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев - о Пеле: «Вспоминаю, как бразильцы разорвали Италию в финале ЧМ-1970»

31 Декабря 2022 • 22:52 Комментировать

Позавчера не стало великого «Короля футбола», Пеле, он скончался в возрасте 82 лет, опечалив всю футбольную общественность. Своими воспоминаниями о Пеле поделился и Евгений Ловчев, ветеран отечественного футбола. Особое впечатление игра Пеле произвела на Ловчева в ходе мексиканского чемпионата мира 1970 года.

Тогда великий бразилец в третий раз стал чемпионом мира, после чего стране пришлось ждать титул долгие 24 года - самое продолжительное ожидание титула, сравнимое с нынешним, ведь в 2026 году также будет 24 года с момента последнего титула бразильцев. 

- Вспоминаю, как бразильцы тогда разорвали в финале сборную Италии со счетом 4:1, а Пеле в роли оттянутого форварда получил больше свободы, избавившись от применявшейся в те времена персональной опеки. Пеле, безусловно, был великолепен и в этой роли. Это к вопросу о разнообразии, многогранности таланта Пеле, - цитирует Ловчева Playmaker24.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Евгений Ловчев ЧМ-1970
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