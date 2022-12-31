Нигматуллин: «Российскому футболу хотелось бы пожелать скорейшего возвращения на европейскую арену»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в преддверии 2023 года пожелал Российскому футболу вернуться в Европу.

«Российскому футболу хотелось бы пожелать, чтобы он поскорее вернулся на европейскую арену и перестал регрессировать по понятным причинам», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, российские клубы и национальная команда отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что создаст рабочую группу, в которую войдут представители УЕФА и ФИФА, для выработки решений, способных как можно быстрее вернуть Россию на мировую арену.