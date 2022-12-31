Рианчо: «Пусть «Спартак» станет чемпионом России в 2023 году!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своём самом главном пожелании в преддверии 2023 года.
«Самое главное пожелание? Пусть «Спартак» станет чемпионом России!» — заявил Рианчо Sport24.
Помимо этого, испанец пожелал, чтобы в предстоящем году улучшилась политическая обстановка и Россия вернулась на международную арену.
Напомним, сборная России и российские клубы временно отстранены от участия в международных соревнованиях решением УЕФА и ФИФА.
Московский «Спартак» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 набранных очков.
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