Рианчо: «Пусть «Спартак» станет чемпионом России в 2023 году!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своём самом главном пожелании в преддверии 2023 года.

«Самое главное пожелание? Пусть «Спартак» станет чемпионом России!» — заявил Рианчо Sport24.

Помимо этого, испанец пожелал, чтобы в предстоящем году улучшилась политическая обстановка и Россия вернулась на международную арену.

Напомним, сборная России и российские клубы временно отстранены от участия в международных соревнованиях решением УЕФА и ФИФА.

Московский «Спартак» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 набранных очков.