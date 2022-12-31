Колыванов назвал лучшего тренера мира и РПЛ в уходящем году

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение о том, кто из тренеров является лучшим в РПЛ и в мире по итогам 2022 года.

«В этом году «Сочи» под руководством Владимира Федотова, который сейчас работает в ЦСКА, занял второе место. Наверное, Федотова лучшим в этом году и считаю. Тренер года в мире? Для меня всегда Анчелотти», — цитирует Колыванова Rusfootball.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 туров.

Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти идет на второй строчке в чемпионате Испании, имея в своем активе 38 очков после 15 матчей.