Петржела пожелал Семаку возглавить сборную России в новом году

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела пожелал нынешнему главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку возглавить сборную России в 2023 году.
«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной», — приводит слова Петржелы портал Sport24. Эксперт считает, что лучшим тренер России заслужил эту должность.
После 17 туров санкт-петербургский «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя («Спартак») на шесть очков.
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