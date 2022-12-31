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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела пожелал Семаку возглавить сборную России в новом году

31 Декабря 2022 • 17:04 Комментировать

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела пожелал нынешнему главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку возглавить сборную России в 2023 году.

«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной», — приводит слова Петржелы портал Sport24. Эксперт считает, что лучшим тренер России заслужил эту должность.  

После 17 туров санкт-петербургский «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя («Спартак») на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак Властимил Петржела
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