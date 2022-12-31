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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен срок контракта Ловрена с «Лионом»

31 Декабря 2022 • 16:49 Комментировать
Лион
...
Клермон
01.01 19:00

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в ближайшее время сменит клубную прописку. Ранее сообщалось, что 33-летний хорват уже прошел медицинский осмотр для перехода в «Лион».

По информации инсайдера Николо Скиры, трудовой договор между Ловреном и французским клубом будет рассчитан на два года.

После 16 туров «Лион» занимает восьмое место в чемпионе Франции, набрав 24 очка.

В сезоне - 2022/23 футболист принял участие в 16 матчах за «Зенит», забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt,  стоимость Ловрена составляет три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Деян Ловрен Николо Скира
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