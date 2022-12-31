Каррера пожелал «Спартаку» выиграть чемпионство в 2023 году

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказал свои пожелания в преддверии 2023 года.

«Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а «Спартаку» — год больших побед и долгожданного чемпионства. Пусть будет мир на нашей земле!» — приводит слова Карреры Sport24.

«Красно-белые» ушли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 17 туров. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.

Напомним, Каррера возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золотые медали РПЛ и завоевала Суперкубок России.