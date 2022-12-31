Защитник «Зенита» Деян Ловрен в ближайшее время может пополнить состав «Лиона».

По сведениям издания L'Equipe, французский клуб близок к подписанию игрока «сине-бело-голубых». Отмечается, что 33-летний футболист уже прошел медицинское обследование, поэтому совсем скоро трансфер может состояться.

В нынешнем сезоне Ловрен принял участие в 16 матчах за санкт-петербургский клуб, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Действующее трудовое соглашение хорвата с «Зенитом» истекает летом 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.