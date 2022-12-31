Бояринцев: «Сычевой — лучший игрок первой части сезона РПЛ»

Наставник «Новосибирска» Денис Бояринцев ответил на вопрос, какого футболиста он считает лучшим в первой части сезона РПЛ.

«Игроком осенней части чемпионата считаю Владимира Сычевого. Он ярко проявил свои бомбардирские качества на этом отрезке сезона. Достаточно интересный футболист», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что ожидал перехода Сычевого в более статусный клуб, но форвард выбрал «Крылья Советов».

В сезоне - 2022/23 нападающий забил 17 мячей и сделал две результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивает в 2,5 миллиона евро.