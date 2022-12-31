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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент отреагировал на возможный переход Карраскаля в «Коринтианс»

31 Декабря 2022 • 15:53 Комментировать

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о возможном уходе игрока в аренду в «Коринтианс».

«Это неправда. «Коринтианс» только следит за Карраскалем, как и остальные 50 клубов. Нет никакого предложения, ничего. Хорхе на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА», — заявил Родригес «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Трудовое соглашение Карраскаля со столичным клубом истекает в 2026 году. Трансферная стоимость игрока оценивается в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Коринтианс Хорхе Карраскаль Мартин Родригес
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