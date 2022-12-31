Гюнтер отказал ЦСКА и «Спартаку»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер отказался от переезда в чемпионат России.

По сведениям портала Sport24, трансфер футболиста в ЦСКА и «Спартак» не состоится из-за возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию. Отмечается, что игрок рассматривает варианты продолжения карьеры в Италии, Германии и Турции.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас. Контракт футболиста с «Верой» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 4,5 миллиона евро.