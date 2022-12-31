В «Пари НН» высказались о назначении Горлова наставником команды

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Артёма Горлова на пост главного тренера команды.

«Мы не стали спешить и взяли достаточно времени, чтобы рассмотреть разных кандидатов. Считаем, что Артём Сергеевич Горлов на данном этапе подходит нам для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить», — цитирует слова Измайлова «Матч ТВ».

Ранее «Пари НН» объявил о назначении 35-летнего специалист на пост наставника команды. По информации СМИ, трудовое соглашение Горлова с нижегородским клубом рассчитано на три года.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков за 17 туров.