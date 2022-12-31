Горлов возглавил «Пари НН»

«Пари НН» представил нового главного тренера команды, им стал экс-наставник «Енисея» Артём Горлов.

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодежной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артёма Горлова», — приводит слова губернатора Нижегородской области Глеба Никита официальный сайт «Пари НН».

По информации СМИ, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три года.

После 17 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.