Баженов назвал лучшего молодого игрока РПЛ в 2022 году

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре полузащитника Сергея Пиняева в 2022 году. Он считает 18-летнего хавбека главным открытием среди молодых футболистов.

«Если не брать молодежь «Спартака», то однозначно Пиняев. Думаю, что он самый яркий молодой игрок 2022 года в РПЛ. На протяжении всего сезона он показывал яркую игру», - передает слова Баженова издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Пиняев провел 15 поединков за «Крылья Советов», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. 28 декабря было объявлено о переходе Сергея в столичный «Локомотив».