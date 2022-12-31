Бубнов высказался о провале «Локомотива»

Бывший защитник столичного «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о выступлении московского «Локомотива» в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Если говорить о командах, которые разочаровали, то стоит упомянуть «Локомотив». Клуб вкладывает в селекцию столько денег, что от него можно было ожидать большего. По крайней мере, не того результата, который имеют сейчас», - приводит слова эксперта Sportbox.

После 17 сыгранных туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 13 баллов и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице.