Помазун поздравил болельщиков «Урала» с наступающим Новым годом

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они так круто поддерживали нас на протяжении всего года. Будем ждать их в новом году. Мы будем стараться радовать вас. Всех с наступающим!» - передает слова вратаря «Спорт-экспресс».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне РПЛ Помазун сыграл 16 поединков, в которых попустил 28 голов и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.