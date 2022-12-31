«Краснодар» договорился с новым главным тренером

Наставник «Маккаби» (Тель-Авив) Владимир Ивич близок к трудоустройству в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует «РБ Спорт».

Как сообщает источник, новым местом работы специалиста станет «Краснодар». Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта по схеме «2+1». В ближайшее время краснодарский клуб официально объявит о сделке.

Стоит отметить, что до «Маккаби» Ивич отметился работой в греческом ПАОКе и английском «Уотфорде».

После 17 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 25 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.