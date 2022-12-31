Нигматуллин: «Роналду хватило мужества понять, что он сдал»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Роналду хватило мужества понять, что он сдал и не потянет игру на высоком уровне. Он понял, что должен доигрывать и доигрывает так, чтобы была хорошая пенсия. Думаю, он не вернется в Европу», - приводит слова Нигматуллина издание Metaratings.ru.

37-летний португалец заключил с «Аль-Насром» контракт до лета 2025 года. Его заработная плата в новом клубе составит 200 миллионов евро в год. Предыдущим его местом работы был «МЮ».