Точилин высказался о своём будущем в «Сочи»

Российский футбольный специалист Александр Точилин, который известен по работе в «Сочи», ответил на вопрос о своем будущем.

«Я сейчас в отпуске. С руководителями буду встречаться после Нового года. Если объявили Курбана Бекиевича, получается, я уже не главный тренер. Какое будущее, пойму после Нового года», - передает слова наставника «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге сочинская команда ушла на девятом месте в турнирной таблице. На счету южан 25 набранных баллов после 17 туров.

В конце ноября было объявлено о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.