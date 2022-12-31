Журавель - о трансфере Роналду: «Будем поменьше видеть этого токсика»

Комментатор Тимур Журавель высказался о трансфере экс-нападающего «Реала», «МЮ» и «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», - говорится в сообщении комментатора в телеграм-канале.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро в год.

Последним местом работы Криштиану был английский «Манчестер Юнайтед». 37-летний португалец покинул «красных дьяволов» в конце ноября. Напоследок он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага.