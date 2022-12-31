Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журавель - о трансфере Роналду: «Будем поменьше видеть этого токсика»

31 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать (1)

Комментатор Тимур Журавель высказался о трансфере экс-нападающего «Реала», «МЮ» и «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», - говорится в сообщении комментатора в телеграм-канале.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро в год.

Последним местом работы Криштиану был английский «Манчестер Юнайтед». 37-летний португалец покинул «красных дьяволов» в конце ноября. Напоследок он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Тимур Журавель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
rac531
31 Декабря 2022 в 11:00
А еще лучше не видеть твою рожу гомика и твоих дружков-геев с с ТВ)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
11:03 · Россия. Премьер-лига
Точилин высказался о своём будущем в «Сочи»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Журавель - о трансфере Роналду: «Будем поменьше видеть этого токсика» 1
08:15 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Сперцян заслужил переход в ПСВ»
08:09 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году 1
30 Декабря
23:40 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Лантратов - вратарь достаточно квалифицированный»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Гершкович – о Черчесове и Семаке: «Оба хорошие специалисты»
23:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат – о переходе РФС в АФК: «Это было бы поспешным решением»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Александров прокомментировал переход в «Пари НН»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Бышовец – про РПЛ: «Чемпионат напряжённый — оставляет лишь хорошее впечатление»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алдонин – о Пеле: «Величайший футболист XX века»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о переходе РФС в АФК: «Как вы себе это представляете в текущих условиях?»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Гершкович уверен, что Семак – лучший тренер России в 2022 году
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков – о Пеле: «Все, открыв рты, смотрели его голы»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «РФС нужно держаться УЕФА и сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют»
Все новости
Рекомендуем