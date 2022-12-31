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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Сперцян заслужил переход в ПСВ»

31 Декабря 2022 • 08:15 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался насчет возможного перехода хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский ПСВ.

«Эдуард давно играет на высоком уровне. Он заслужил этот шанс. Будет интересно посмотреть на него в ПСВ. Сперцян - уже сейчас один из лидеров «Краснодара», он держит уровень», - приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в девять миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний полузащитник сыграл 16 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Никита Баженов Эдуард Сперцян
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