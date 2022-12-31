Юран назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата России в уходящем году.

«Лантратов - лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. На мой взгляд, Илья был лучшим в 2022 году», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Лантратов принял участие в 14 встречах, в которых пропустил 25 голов и три раза сохранил ворота на замке.

Напомним, что 30 декабря было объявлено о переходе голкипера в столичный «Локомотив».