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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

31 Декабря 2022 • 08:09 Комментировать (1)

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата России в уходящем году.

«Лантратов - лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. На мой взгляд, Илья был лучшим в 2022 году», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Лантратов принял участие в 14 встречах, в которых пропустил 25 голов и три раза сохранил ворота на замке.

Напомним, что 30 декабря было объявлено о переходе голкипера в столичный «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Илья Лантратов
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Комментарии (1)
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Cruyff
31 Декабря 2022 в 08:13
а тренер лучший конечно он сам наверное с бодуна спросили и он ляпнул
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