Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал решение исполкома РФС отложить вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию для проработки.

- Я считаю, это верное решение. Единственное, нужно эту идею не откладывать, а вообще от неё отказаться. Думаю, сейчас было бы нелогично переходить в другую конфедерацию, тем более из УЕФА нас ещё никто не выгонял. Нас никто не заставляет покинуть Европейскую конфедерацию. Всего лишь приостановили участие в международных матчах – это ещё ни о чём не говорит. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится, и нас обратно допустят к международным матчам. На данный момент мы находимся в изоляции всего лишь год. Это не три года и не пять лет, чтобы выходить из одной конфедерации и проситься в другую. И прежде чем покидать УЕФА, надо узнать, ждут ли нас в Азии. А то ещё получится, что мы отсюда выйдем, а туда нас не примут. Я не думаю, что российскому зрителю будет интересно смотреть матчи, условно, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА с командами из Бангладеш, Китая и Камбоджи. А матч «Спартак» Москва – «Алания» Владикавказ мне будет интересно посмотреть. Поэтому, я считаю, надо искать внутренние резервы, развивать местные клубы и внутрироссийские турниры, делать более конкурентоспособными команды Первой лиги. На мой взгляд, будет правильным в ближайшие два-три года потратить на это все финансовые и административные ресурсы.