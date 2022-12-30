Бышовец – про РПЛ: «Чемпионат напряжённый — оставляет лишь хорошее впечатление»

Бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об уровне Российской премьер-лиги.
Специалист считает, что команды своей игрой в первой половине чемпионата России продемонстрировали, что во внутреннем соревновании остаётся и развивается хорошая и качественная конкурентоспособная среда.
«И сам чемпионат напряжённый — оставляет лишь хорошее впечатление», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».
В данный момент лидером Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит». На втором месте располагается московский «Спартак», отстающий от «сине-бело-голубых» на шесть очков.
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