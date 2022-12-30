Алдонин – о Пеле: «Величайший футболист XX века»

Бывший полузащитник нижегородской «Волги» Евгений Алдонин высказался в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле.

Спортсмен считает, что с Королём футбола связаны главные вехи футбольной истории. Пеле, по словам российского игрока, был способен влюблять людей в данный вид спорта.

«Величайший футболист XX века! То, что он завоевал три чемпионата мира, — подтверждение его величия. Как он играл… Потрясающе!» - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Также специалист добавил и тот факт, что во время игры в атакующей линии у Пеле не проглядывалось ни единого слабого места.