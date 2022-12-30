Григорий Иванов: «Для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в связи со смертью Короля футбола Пеле.

Футбольный деятель назвал легендарного бразильского нападающего великим футболистом времени его активной карьеры игрока. Сегодня же, по мнению Иванова, внимание футбольных болельщиков приковано к другим героям.

«Но тогда он был вне конкуренции. И для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов» – цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Король футбола Пеле является чемпионом Североамериканской футбольной лиги, трёхкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Бразилии.