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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: «Для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов»

30 Декабря 2022 • 22:13 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался в связи со смертью Короля футбола Пеле.

Футбольный деятель назвал легендарного бразильского нападающего великим футболистом времени его активной карьеры игрока. Сегодня же, по мнению Иванова, внимание футбольных болельщиков приковано к другим героям.

«Но тогда он был вне конкуренции. И для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов» – цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Король футбола Пеле является чемпионом Североамериканской футбольной лиги, трёхкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Григорий Иванов
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