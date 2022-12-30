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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев – о Пеле: «Уникальная личность»

30 Декабря 2022 • 20:27 Комментировать

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал своё мнение о легендарном бразильском нападающем Пеле.

«Он уникальная личность, что мог играть не только отдельные эпизоды: он и тактик, и технарь, и стратег, и кто угодно — всё в одном лице. И вверху играл!» - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Пеле признаётся многими экспертами лучшим игроком в истории футбола.

В составе «Сантоса» Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, а играя в национальной сборной страны, Эдсон Арантис ду Насименту три раза выигрывал золотые медали чемпионата мира.

Пеле ушёл из жизни вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Гаджи Гаджиев
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