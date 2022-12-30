Пономарёв – о Пеле: «Это был сумасшедший игрок, уникальный»

Бывший защитник национальной сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об уровне игры легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле очень выделялся. Это был сумасшедший игрок, уникальный. Гений футбола!» - приводит слова Пономарёва «Плеймейкер».

Специалист признался, что время от времени на футбольном поле возникали такие моменты, когда он заигрывался и просто наблюдал за действиями Эдсона Арантиса ду Насименту.

Король футбола ушёл из жизни вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

За время своей непревзойдённой карьеры Пеле сумел три раза выиграть золотые медали чемпионата мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.